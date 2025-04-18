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Рубио: США после трех лет поддержки Киева нужно сфокусироваться на другом

Марко Рубио также напомнил про миллиарды долларов, которые Вашингтон потратил на Киев.
Виктория Бокий 2025-04-18 10:50:40
© Фото: Kira Hofmann, Globallookpress

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США три года поддерживали Украину, но сейчас достигли того момента, когда нужно сфокусироваться на других задачах. Об этом он сказал на пресс-конференции.

Рубио напомнил, что на эту поддержку Вашингтон потратил свои миллиарды долларов.

«Мы потратили три года, миллиарды долларов на поддержку украинской стороны, но теперь мы достигли той точки, когда у нас есть другие задачи, на которых мы должны сфокусироваться», - подчеркнул он.

Американский госсекретарь добавил, что если Киев и Москва серьезно намерены заключить мир, то Вашингтон хочет им помочь, иначе он займется чем-то другим.

Напомним, что 17 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с Рубио.

Американский госсекретарь проинформировал главу российского МИД о контактах с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран, которые состоялись в ходе его поездки в Париж.

Также Марко Рубио доложил Сергею Лаврову позицию президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

#Москва #сша #Киев #Вашингтон #госсекретарь США #Марко Рубио
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