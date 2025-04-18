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Елисейский дворец раскрыл детали переговоров с США по Украине

Участники переговоров в Париже договорились встретиться в Лондоне на следующей неделе.
Ян Брацкий 2025-04-18 04:49:42
© Фото: Lionel UrmanKeystone Press Agency Global Look Press

Французские власти сочли конструктивными переговоры в Париже по вопросу украинского урегулированию с участием главы Госдепартамента Марко Рубио и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

«Это были конструктивные переговоры, позволившие сблизить позиции», - приводит агентство France-Presse заявление администрации президента Франции.

По его информации, в Париже был запущен переговорный процесс, «к которому присоединились европейцы».

Американскую делегацию принял президент Франции Эммануэль Макрон. В переговорах также приняли участие глава МИД Жан-Ноэль Барро, советник премьер-министра Великобритании по нацбезопасности Джонатан Пауэлл, внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер и глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Переговоры в Париже не остались без внимания Москвы. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что европейские страны ориентированы на продолжение конфликта.

Представитель Кремля выразил надежду на то, что в ходе последующих переговоров будет проявлено желание поиска мирного урегулирования кризиса.

#Украина #сша #Париж #переговоры #елисейский дворец #Рубио #Уиткофф
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