Французские власти сочли конструктивными переговоры в Париже по вопросу украинского урегулированию с участием главы Госдепартамента Марко Рубио и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

«Это были конструктивные переговоры, позволившие сблизить позиции», - приводит агентство France-Presse заявление администрации президента Франции.

По его информации, в Париже был запущен переговорный процесс, «к которому присоединились европейцы».

Американскую делегацию принял президент Франции Эммануэль Макрон. В переговорах также приняли участие глава МИД Жан-Ноэль Барро, советник премьер-министра Великобритании по нацбезопасности Джонатан Пауэлл, внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер и глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Переговоры в Париже не остались без внимания Москвы. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что европейские страны ориентированы на продолжение конфликта.

Представитель Кремля выразил надежду на то, что в ходе последующих переговоров будет проявлено желание поиска мирного урегулирования кризиса.