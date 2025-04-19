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Axios: угрозами выйти из переговоров США давят на Киев, а не на Москву

Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио допустили выход Вашингтона из переговоров по украинскому урегулированию.
Ян Брацкий 2025-04-19 01:46:05
© Фото: Europa Press Keystone Press Agency Global Look Press

Угрозы США выйти из переговорного процесса по Украине скорее направлены против Киева, а не Москвы. Об этом сообщило издание Axios.Оно проанализировало заявление госсекретаря Марко Рубио европейским чиновникам о том, что терпение президента США Дональда Трампа иссякает.

«Три европейских дипломата посчитали, что комментарии Рубио были в основном направлены на украинцев. Источник, близкий к украинскому правительству, также сказал, что, по-видимому, комментарии Рубио были направлены для давления на Украину», - сообщает издание.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп допустил выход США из переговорного процесса по Украине, если любая из сторон конфликта начнет усложнять процесс.

Вторит своему шефу и глава Госдепа Марко Рубио, который считает, что если невозможно положить конец конфликту на Украине, то Штаты должны отказаться от своих попыток вести переговоры и заняться чем-то другим.

На эти слова отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что определенный прогресс по Украине уже есть. Он связан с временным мораторием на удары по объектам энергетической инфраструктуры, который Россия соблюдает. Впереди много работы и сложных обсуждений, отметил он.

Напомним, накануне в Париже состоялась встреча американской, европейской и украинской делегаций. Обсуждали варианты урегулирования. Сразу после Рубио позвонил министру иностранных дел России Сергею Лаврову и передал ему позицию Дональда Трампа относительно мирного плана.

#Украина #сша #Трамп #Кремль #переговоры #Рубио
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