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Госдеп: в Париже положительно восприняли контуры мира на Украине от США

Представители американской власти с европейскими коллегами пытались найти точки соприкосновения по теме завершения российско-украинского конфликта.
Ирина Егорова 2025-04-18 10:06:55
© Фото: Valerie Pleschdpa, Global Look Press

Делегации США, Украины и ЕС в ходе переговоров в Париже положительно восприняли «контуры мира на Украине», предложенные Вашингтоном. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

«Всем сторонам теперь представили контуры прочного и длительного мира», - говорится в публикации.

Уточняется, что мир возможен в случае приверженности всех сторон к заключению соглашения. Данная информация также передана министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

Французские власти назвали переговоры по вопросу украинского урегулирования конструктивными

В переговорах во французской столице приняли участие Эммануэль Макрон, глава МИД Жан-Ноэль Барро, советник премьер-министра Великобритании по нацбезопасности Джонатан Пауэлл, внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер и глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Американскую делегацию представляли глава Госдепартамента Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

В Кремле выразили надежду, что в ходе переговоров будет проявлено желание поиска мирного урегулирования кризиса, потому что сейчас европейские страны ориентированы лишь на продолжение конфликта.

#Франция #Украина #сша #Париж #переговоры #Госдеп #страны ЕС
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