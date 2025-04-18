Трамп допустил выход США из переговорного процесса по Украине

США могут выйти из переговорного процесса по Украине, если любая из сторон начнет усложнять процесс, заявил президент Дональд Трамп.

«Но я надеюсь, что до этого не дойдет. Сейчас есть хорошие шансы получить российско-украинское соглашение о завершении конфликта», - сказал глава Белого дома журналистам.

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что если невозможно положить конец конфликту на Украине, США должны в течение «дней» отказаться от своих попыток вести переговоры. Рубио и спецпредставитель Стив Уиткофф 17 апреля встретились с киевскими посланниками по поводу разработанного США мирного плана.

Позже состоялся телефонный разговор Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым. В Госдепе сообщили, что американский госсекретарь передал российскому министру позицию Трампа по Украине.