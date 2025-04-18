Песков ответил на слова Рубио о выходе США из решения украинского кризиса

Определенный прогресс по Украине уже есть. Он связан с временным мораторием на удары по объектам энергетики. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал слова американского государственного секретаря Марко Рубио о возможном выходе США из процесса урегулирования конфликта, если он затянется.

«РФ придерживалась этого моратория, чего не скажешь об украинской стороне. Определенные наработки есть, но впереди много сложных обсуждений», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее Марко Рубио заявил, что США готовы способствовать достижению мира на Украине, но с условием скорого прекращения огня. По его словам, Вашингтон не будет заниматься урегулированием конфликта в перспективе недель и месяцев.

Госсекретарь добавил, что США три года поддерживали Украину и достигли момента, когда необходимо сфокусироваться на других задачах.