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Госдеп США: Рубио передал Лаврову позицию Трампа по Украине

Во время разговора Лавров и Рубио обсудили урегулирование украинского кризиса.
Дарья Ситникова 2025-04-17 23:27:58
© Фото: Dirk Waem Keystone Press Agency Global Look Press

Госсекретарь США Марк Рубио во время разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым рассказал о желании американского президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт с Украиной. Соединенные Штаты раскрыли всем сторонам контуры сделки, отношение к которым было обнадеживающим. Об этом сообщило американское внешнеполитическое ведомство.

«Рубио передал своему российскому коллеге то же самое сообщение, которое команда США передала российской делегации и европейским союзникам в Париже: президент Трамп и США хотят завершения этой войны»,- прокомментировали в сообщении госдепа.

Помимо этого, они отметили, что США «представили всем сторонам контуры устойчивого и продолжительного мира».

«Обнадеживающий прием в Париже предложенных США рамок показывает, что мир возможен, если все страны будут привержены достижению соглашения», - добавил госдеп.

Ранее стало известно, что Лавров провел телефонный разговор с Рубио. Госсекретарь рассказал министру о контактах с представителями Украины, Франции и других европейских стран, которые состоялись во время его поездки в Париж. По его словам, переговоры проходили по поводу актуальных обсуждений Москвы и Вашингтона.

#Россия #Украина #сша #Лавров #урегулирование конфликта #Рубио
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