Лавров провел телефонный разговор с Рубио

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщили сегодня, 17 апреля, в российском внешнеполитическом ведомстве.

Госсекретарь проинформировал министра о контактах с представителями Украины, Франции и ряда других европейских стран, которые состоялись в ходе его поездки в Париж. По его словам, переговоры протекали в направлении актуальных обсуждений Москвы и Вашингтона, уточнили в МИД РФ.

«Министр и Госсекретарь условились поддерживать оперативную связь, в том числе в свете планируемых американцами и европейцами встреч с украинской стороной на следующей неделе», - сообщили в пресс-службе ведомства в заключение.

Отмечается, что Сергей Лавров дал понять, что российская сторона готова и далее продолжить контакты с Соединенными Штатами по вопросам украинского кризиса.

По словам Рубио, переговоры с европейскими партнерами проходили в том числе в духе недавней встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа.

Напомним, она состоялась в Санкт-Петербурге 11 апреля и продлилась 4,5 часа. В результате американский представитель заявил, что в процессе обсуждения договоренности о мире на Украине речь идет о гарантиях безопасности и об отказе от планов по принятию Украины в НАТО.