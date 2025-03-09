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Трамп: Украина может не выжить в любом случае

На этой неделе США приостановили поставки военной помощи Украине и перестали делиться с ней данными разведки.
Ян Брацкий 2025-03-09 19:18:30
© Фото: Chris Kleponis Keystone Press Agency Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может не выжить. Во время интервью журналист Fox News спросила у главы Белого дома, не волнует ли его возможная гибель Киева, если Вашингтон перестанет оказывать помощь его режиму.

«Ну, он может не выжить в любом случае <...> И второе: эта война не должна была случиться, поэтому мы заканчиваем с этим», - ответил американский лидер.

На этой неделе отношения между США и Украиной ухудшились настолько, что Дональд Трамп распорядился приостановить любую военную помощь ВСУ, а также запретил Пентагону делиться с украинскими военными разведданными.

Трамп заявил, что приостановка помощи продлится до тех пор, пока Владимир Зеленский не проявит интереса к мирным переговорам.

Как только решение Трампа было обнародовано, лидеры ЕС собрались на внеочередной саммит в Брюсселе. Его темой стала срочная помощь Украине. По его итогам 26 из 27 членов сообщества высказались за коллективную работу над укреплением обороноспособности Украины. Отказалась только Венгрия.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пошла дальше всех, предложив распространить на Украину пятую статью НАТО о коллективной обороне, не предоставляя Киеву членство в альянсе.

#Украина #сша #Трамп #ВСУ #военная помощь
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