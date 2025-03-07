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Лидеры 26 из 27 стран ЕС решили работать над безопасностью Киева

Отказалась от совместной работы над безопасностью Украины только Венгрия.
Виктория Бокий 2025-03-07 00:21:06
© Фото: Petrov Sergey news.ru Globallookpress

Лидеры 26 из 27 стран Евросоюза приняли решение работать над безопасностью Украины. Об этом говорится в документе по итогам встречи лидеров ЕС на саммите в Брюсселе.

По данным ТАСС, не поддержала эту идею только Венгрия.

Также на саммите лидеры ЕС пообещали «вносить вклад в подготовку и оснащение ВСУ», а также активизировать работу по дальнейшей поддержке и развитию украинской оборонной промышленности и способствовать ее сотрудничеству с Европой.

Ранее на саммите ЕС Еврокомиссии поручили найти дополнительные источники финансирования обороны на уровне сообщества. Помимо этого, главы стран ЕС заявили, что Европа должна автономно отвечать на вызовы безопасности со всех сторон и стать более ответственной за собственную оборону.

#Украина #ЕС #Оборона #Брюссель #Саммит ЕС
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