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Орбан заявил, что у ЕС нет денег на финансирование Украины

По словам Виктора Орбана, экономика ЕС сейчас в таком состоянии, что не может финансировать Украину.
Виктория Бокий 2025-03-07 04:28:41
© Фото: Ricardo Rubio Keystone Press Agency Globallookpress

Выплаты Украине от «коалиции желающих» государств не решает вопрос, где Европе взять такую огромную сумму денег. Об этом сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Венгерский премьер подчеркнул, что состояние экономики Евросоюза на текущий момент не может обеспечить Украину такими деньгами.

Перед началом саммита в Брюсселе глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что будет сложно достичь согласия по оказанию военной помощи Киеву. На данный момент в Европе ищут решения для обхода блокирования военной помощи, включая «коалицию желающих» стран.

По словам Виктора Орбана, дополнительное финансирование Украины – это просто теория, так как в ЕС не знают, где брать деньги.

«Сейчас мы получили информацию об огромной-огромной сумме денег, которую невозможно сгенерировать при нынешнем состоянии европейской экономики. Я был бы очень осторожен, потому что мы просто не способны профинансировать это», - отметил премьер-министр Венгрии в эфире телеканала М1.

Напомним, что инициативу Каллас о военной помощи Киеву на 2025 год не одобрили на саммите ЕС в Брюсселе.

#Украина #ЕС #Виктор Орбан #финансирование #кая каллас #экономика ЕС
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