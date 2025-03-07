FT: Мелони предложила распространить на Украину пятую статью НАТО

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выдвинула предложение распространить пятую статью НАТО о коллективной обороне на Украину, не предоставляя при этом ей членство в альянсе. Об этом сообщает Financial Times.
Итальянский премьер считает свое предложение стабильным, долгосрочным и эффективным гарантом безопасности.
Помимо этого она добавила, что мир требует четких гарантий безопасности, находящихся в рамках НАТО.
Напомним, что по итогам саммита в Брюсселе главы 26 из 27 стран-участников Евросоюза приняли решение, что будут коллективно работать над безопасностью Украины. Эту инициативу не поддержала только Венгрия.
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