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FT: Мелони предложила распространить на Украину пятую статью НАТО

Такое предложение Мелони считает эффективным гарантом безопасности.
Виктория Бокий 2025-03-07 02:25:57
© Фото: Roberto Monaldo Keystone Press Agency Globallookpress

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выдвинула предложение распространить пятую статью НАТО о коллективной обороне на Украину, не предоставляя при этом ей членство в альянсе. Об этом сообщает Financial Times.

Итальянский премьер считает свое предложение стабильным, долгосрочным и эффективным гарантом безопасности.

Помимо этого она добавила, что мир требует четких гарантий безопасности, находящихся в рамках НАТО.

Напомним, что по итогам саммита в Брюсселе главы 26 из 27 стран-участников Евросоюза приняли решение, что будут коллективно работать над безопасностью Украины. Эту инициативу не поддержала только Венгрия. 

#Украина #НАТО #италия #коллективная оборона #Джорджа Мелони
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