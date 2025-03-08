Рубио провел телефонный разговор с главой МИД Украины

Госсекретарь США Марко Рубио поговорил по телефону с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

Рубио подчеркнул, что президент (США Дональд) Трамп полон решимости как можно скорее положить конец конфликту, говорится в сообщении. Глава Госдепа подчеркнул, что все стороны должны сделать шаги для обеспечения устойчивого мира.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что иметь дела с Украиной гораздо сложнее, чем с Россией. По его словам, и Москва, и Киев настроены на урегулирование ситуации и прекращение боевых действий.

Кроме того, американский президент сказал, что Соединенным Штатам нужно сократить финансирование Украины и перестать тратить на конфликт огромные средства.

Напомним, Рубио признавал, что украинский конфликт представляет собой прокси-войну между Россией и США.

Россия неоднократно давала понять, что готова к переговорам по украинскому кризису. Москва никогда не отказывалась от переговорного процесса с Киевом, сказал, в частности, Владимир Путин после встречи делегаций России и США в Эр-Рияде.