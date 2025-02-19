Путин заявил, что РФ готова вернуться за стол переговоров по Украине

Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине, заявил российский президент Владимир Путин по итогам встречи делегаций РФ и США в Эр-Рияде. От обсуждения мирного урегулирования украинского кризиса отказались партнеры нашей страны по переговорам.

«Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса с Украиной, никогда», - сказал российский лидер журналистам во время своей поездки в Санкт-Петербург.

Путин подчеркнул, что Киев сам запретил себе переговоры с российской стороной, как и европейцы - контакты с Москвой.

Он добавил, что для России мирное урегулирование на Украине имеет первостепенное значение, а также отметил важность доверия в этом вопросе.

Напомним, результатом встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде стало оформление переговорного процесса по Украине, будут созданы отдельные команды для встреч по этой линии.

Первый за последнее время контакт Москвы и Вашингтона на высоком уровне состоялся накануне, 18 февраля, в столице Саудовской Аравии и продлился более четырех часов. Российскую сторону представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.