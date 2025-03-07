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Трамп заявил, что США нужно сократить расходы на Украину

Его предшественник в президентском кресле Джо Байден раздавал деньги, будто это вода.
Ирина Егорова 2025-03-07 21:20:55
© Фото: Presidential Office Of UkraineKeystone Press Agency, Global Look Press

Соединенным Штатам Америки необходимо сократить финансирование Украины и перестать тратить огромные средства по примеру предыдущего президента Джо Байдена, который раздавал деньги, словно это вода. Об этом заявил Трамп в Белом доме.

«Я хотел бы увидеть, можем ли мы прекратить эти огромные выплаты со стороны США», - сказал американский лидер в Белом доме.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что США оказывали Киеву помощь, а взамен ничего не получали, в отличие от Европы.

После ситуации в Овальном кабинете США приняли решение о приостановке всей военной помощи Украине, в том числе финансирования новых поставок вооружения для ВСУ. Не исключено, что помощь может возобновиться, если Владимир Зеленский пойдет на уступки Белому дому.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что американский народ устал «оплачивать счета» за украинский конфликт. Также она сказала про Зеленского, что он «укусил руку, которая его кормит», когда вступил в перепалку с Трампом.

По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, отказ от военной помощи со стороны Запада поможет быстро остановить украинский конфликт. 

#Украина #сша #Трамп #расходы #военная помощь #финансирование
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