Трамп: США сложнее взаимодействовать с Украиной, а не с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что иметь дела с Украиной гораздо сложнее, чем с Россией.

«Я верю Путину, у нас с Россией хорошие отношения. Честно говоря, договариваться сложнее с Украиной, чем с РФ, и у Киева нет козырей», - подчеркнул глава Белого дома.

Несмотря на все, Трамп убежден, что и Россия и Украина настроены на урегулирование ситуации и прекращение боевых действий. Он добавил, что не видит желания Киева завершить конфликт. А вот в намерение Путина достичь мира американский лидер верит.

Ранее Трамп негативно оценил заявление Зеленского о том, что до завершения конфликта на территории страны еще далеко. Президент подчеркнул, что Соединенные Штаты не готовы мириться с такой позицией. Хозяин Белого дома неоднократно отмечал, что Зеленский не стремится к миру, пока Вашингтон финансово поддерживает Киев.