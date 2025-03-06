Рубио назвал конфликт на Украине прокси-войной между Россией и США

Госсекретарь США Марко Рубио признал, что конфликт на Украине является прокси-войной между Россией и США, и ни у кого нет идей, как его завершить. Он выразил мнение президента США Дональда Трампа о том, что конфликт затянут и зашел в тупик.

«Честно говоря, это прокси-война между двумя ядерными державами - между США, помогающими Украине, и Россией. Этому нужно положить конец», - сказал он в эфире телеканала Fox News.

По словам Рубио, давать Киеву все необходимое для продолжения конфликта, как делают западные страны, - это не стратегия. Госсекретарь также выразил надежду, что на Украине после изменения своей позиции искренне заинтересованы в мирных переговорах.

Напомним, ранее Трамп постановил временно прекратить военную помощь киевскому режиму, пока он не увидит, что Зеленский готов к мирному урегулированию. После он заявил, что глава киевского режима направил ему письмо, в котором признал готовность сесть за стол переговоров.