Двигаясь через болота и лесопосадки, под прицельным огнем противника и ударами дронов наши бойцы вернули контроль сразу над тремя населенными пунктами - это Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина. Штурмовые отряды группировки «Север» при массированной поддержке артиллерии, авиации и БПЛА усилили натиск на позиции боевиков по всей линии соприкосновения.

ВСУ отходят в том числе и под Малой Локней, которая стала одним из главных укрепрайонов врага. По неонацистам бьют из всех стволов. Бойцы движутся мимо сожженной техники ВСУ. Освобожденные населенные пункты под контролем мотострелков 22-го полка.

«Хорошо отработали артиллеристы, хорошо отработали операторы БПЛА. А нашим передовым штурмовым отрядом оставалось только зайти и зачистить. Забрать наше», - поделился заместитель командира полка по военно-политической работе с позывным Марс.

Через болота и лесопосадки, так заходили наши штурмовики. Много открытых участков, продолжают кружить вражеские дроны. Несмотря на это, бойцы 22-го полка водрузили в Старой Сорочине российский триколор. Рядом мотострелки закрепили знамя полка.

«Заходили мы с трех сторон. По дороге тоже заходили. Здесь уже технику эвакуировали. По этой дороге противник убегал, потом мы заходили с лесопосадок», - объяснил заместитель командира батальона по военно-политической работе с позывным Макс.

Погода прибавила сложностей, дороги раскисли. В освобожденных селах сейчас работают саперы, они разминируют территории. Неразорвавшиеся снаряды отмечают красными флажками. Повсюду мины лепестки. Боевики и не такие сюрпризы оставляют.

«На каждом шагу могут быть и сбросы, лепестки. Тела минируют. Очень много оставляют своих убитых», - рассказал боец с позывным Литовец.

Противник долго удерживал населенные пункты. Всю округу боевики накрывали артиллерией, а когда начались проблемы со снабжением, кто успел - бежал.

«Удалось уничтожить более 50 боевиков. Противник отошел к Малой Локне. Мы его взяли в огневой мешок, что позволит нам его методично уничтожать. Враг максимально деморализован. Видим, как противник отступает», - отметил командир 22-го мотострелкового полка с позывным Апостол.

Еще немного и Малую Локню освободят. Сейчас работает наша артиллерия. Столбы дыма - прилеты по боевикам. По противнику сейчас бьют всем, чем только можно. А те головы поднять не могут.

«У них вариант, чтобы сохранить себе жизнь, сдаться в плен. Кто сдается, того мы принимаем, человеческое отношение к ним. Рассказывают, что не хотели, не могли, не знали, заблудились», - вспомнил замкомандира батальона по военно-политической работе с позывным Макс.

Из Старой Сорочины дорога ведет обратно через Орловку в Погребки. Их освободили на прошлой неделе. На улицах тела боевиков. Это те, кто оказывал сопротивление и не хотел сдаваться в плен. Здесь же в Погребках разрушенная церковь. По ней работали вражеские беспилотники. У входа в храм - дрон, который не взорвался. Дома, в которых прятались националисты разрушены до фундамента. Из уцелевшего - в центре села памятник героям Великой Отечественной войны. Боец с ребенком на руках. Монумент весь в следах от пуль, рядом осколки снарядов и вражеская техника.

Недалеко обгоревший американский «Брэдли». Далеко не уехал. Сначала подорвался на мине, потом его добили наши операторы дронов. Экипаж БМП бежал, но его догнали наши «птички».

«Стараемся их убирать с виду, чтоб не очень портили картину. Таких много. Видите по разрушениям - были ожесточенные бои», - показал боец с позывным Капкан.

Только за последние сутки российская армия уничтожила 180 боевиков ВСУ, а с начала боевых действий в Курской области потери украинских формирований превысили 65 тысяч.