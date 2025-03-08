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Российский флаг подняли над Старой Сорочиной в Курской области

За сутки боевики на Курском направлении лишились 180 человек личного состава и большого количества боевой техники, включая немецкую БМП Marder.
Ян Брацкий 2025-03-08 16:29:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российский флаг развевается в Старой Сорочине, об освобождении которой сегодня сообщили в Минобороны. Нашим бойцам удалось отбить этот населенный пункт в Курской области у боевиков киевского режима.

До Старой и Новой Сорочины открывается прямая дорога из села Погребки. Его освобождение дало нашим бойцам возможность интенсивно наступать, шаг за шагом оттесняя противника.

От ВСУ в этом районе остается только разбитая техника и боеприпасы.

Напомним, в Минобороны ранее сообщили об освобождении населенных пунктов Викторовка, Николаевка, Старая Сорочина в Курской области.

За сутки националисты лишись 180-ти боевиков. Среди техники потери составили две БМП, включая немецкую Marder, два БТР, семь бронемашин и 13 автомобилей.

#Минобороны России #ВС РФ #Курская область #наш эксклюзив #Старая Сорочина
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