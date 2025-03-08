Военкор «Звезды» Андрей Вакула показал состояние западной техники в курских Погребках. Так, БМП Bradley подорвалась на мине - об этом свидетельствует слетевшая гусеница.

«Поскольку двери открыты, откинуты, экипаж либо успел эвакуироваться, либо пытался успеть эвакуироваться. Дальше добили его дронами», - рассказал корреспонденту российский военнослужащий.

Сегодня российские военнослужащие освободили Старую Сорочину в Курской области - сюда ведет прямая дорога от села Погребки. От ВСУ в этом районе остается только разбитая техника и боеприпасы.

За сутки националисты лишись 180-ти боевиков. Среди техники потери составили две БМП, включая немецкую Marder, два БТР, семь бронемашин и 13 автомобилей.