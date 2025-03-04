«Зашли через горлышко»: комроты рассказал об освобождении Погребков

Российским штурмовикам было сложно войти в курское село Погребки, потому что все дороги были заминированы, а местность простреливалась, рассказал командир роты с позывным Угра.

Населенный пункт удалось взять малыми штурмовыми группами, которые продвигались практически через болото.

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений группировки войск «Север», которые освободили Погребки.

«Метр за метром, окапывались. Два больших водоема, практически просачивались через горлышко. Был укрепрайон создан такой, что подходных путей не было, по бокам - вода, озера. Все огневые точки были пристреляны», - говорит командир роты.

Бойцы 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса и 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) показали уничтоженную боевую технику и боевиков ВСУ.

Наши военнослужащие заходили практически через болота, рассказал Угра.

«Когда мы забрали дорогу Юнаковка - Суджа, у противника прекратился подвоз. Нам стало легче заходить, они стали меньше по нам работать. У них меньше питание, им стало тяжелее. Они понимали, что попадают в кольцо, и стали откатываться», - говорит стрелок-помощник гранатометчика с позывным Покемон.

Военнослужащие при поддержке артиллерии и авиации продолжают продвигаться вперед, выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций в Курской области.

Минобороны сообщило об освобождении Погребков 26 февраля. Позже один из военнослужащих рассказал, как наши бойцы заходили в населенный пункт. Морозы помогли им пересечь замерзшее озеро.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.