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Президента Южной Кореи Юн Сок Еля освободили из-под стражи

Юн Сок Еля арестовали 15 января по делу о мятеже против конституционного строя.
Елизавета Кондрикова 2025-03-07 09:04:14
© Фото: Lee Jae-Won, AFLO Globallookpress

Суд Южной Кореи отменил ордер на арест президента Юн Сок Еля, его освободили из-под стражи в пятницу, 7 марта, пишет агентство Yonhap. Тем самым суд удовлетворил ходатайство об отмене ареста, которое президент подал в феврале.

Сторона президента отмечала, что его заключение под стражу было незаконным. Всего Юн Сок Ель провел в заключении 51 день. В январе сообщалось о том, что его содержат в одиночной камере.

Напомним, южнокорейский лидер был арестован 15 января по делу о мятеже против конституционного строя. Речь идет о решении ввести в стране военное положение, Юн Сок Ель объяснил его стремлением «искоренить просеверокорейские силы». В результате ему был объявлен импичмент.

#в стране и мире #Южная Корея #арест #суд #Yonhap #Юн Сок Ёль #президент южной кореи
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