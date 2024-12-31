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В Сеуле выдали ордер на арест временно отстраненного президента Юна

Президент Юн Сок Ель не явился на допрос, хотя ему направляли три повестки по делу о введении военного положения в республике.
Дарина Криц 2024-12-31 04:27:33
© Фото: Albert Nieboer Royal Press Europe Globallookpress

Южнокорейский суд Западного округа Сеула распорядился задержать Юн Сок Ёля - временно отстраненного президента из-за введения военного положения в республике. Как пишет местное агентство Yonhap, президент Юн стал первым действующим президентом, которому грозит арест.

«Во вторник суд Сеула одобрил запрос правоохранительных органов о задержании объявленного в импичмент президента Юн Сок Еля в связи с его кратковременным введением военного положения», - сообщило СМИ со ссылкой на источники.

Уточняется, что суд Сеула выдал ордер по причине неудачно введенного Юном военного положения, а также из-за организации мятежа и злоупотребления властью. Кроме того, Юн проигнорировал три повестки от антикоррупционного агентства для явки на допрос по теме введенного военного положения.

При этом, уточняет агентство, неизвестно, получится ли арестовать Юна, поскольку политик обладает президентским иммунитетом от уголовного преследования. Но он не действует в отношении обвинений в мятеже или государственной измене. Также Служба безопасности президента закрыла доступ для следователей в здание администрации главы государства и его резиденцию, мотивируя это соображениями военной безопасности.

О введении в Республика Корея военного положения стало известно 3 декабря, что, по словам главы государства, было вызвано стремлением искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок.

#в стране и мире #Южная Корея #Сеул #суд #ордер на арест #Юн Сок Ёль
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