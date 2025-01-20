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Арестованного президента Южной Кореи перевели в одиночную камеру

Юн Сок Елю назначили личного сотрудника исправительного учреждения.
Сергей Лебедев 2025-01-20 09:49:08
© Фото: IMAGO, Matrix Images, Lee Kitae, Global Look Press

В минувшее воскресенье арестованного южнокорейского президента Юн Сок Еля перевели в одиночную камеру Сеульского центра заключения. Об этом пишет агентство Yonhap.

Сообщается, что Юн Сок Ель содержится в камере площадью 12 квадратных метров, которая обычно вмещает в себя пять или шесть человек.

«Для его безопасности назначен личный сотрудник исправительного учреждения», - сказал генеральный комиссар исправительной службы.

Напомним, в минувшую субботу Западный окружной суд Сеула арестовал Юн Сок Еля. Данное решение было принято в связи с «опасностью уничтожения доказательств» по делу о злоупотреблении властью и мятеже.

После этого сторонники отстраненного от власти президента ворвались в здание суда. Они крушили все на своем пути и бросали стулья в полицейских.

#в стране и мире #Южная Корея #Сеул #Президент #арест #камера #Юн Сок Ёль
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