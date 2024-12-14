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Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту Юн Сок Елю

За отстранение от должности Юн Сок Еля проголосовали 204 депутата.
Сергей Лебедев 2024-12-14 12:08:22
© Фото: Kim Jae-Hwan, Keystone Press Agency, Globallookpress

Сегодня южнокорейский парламент объявил импичмент президенту республики. Отстранение Юн Сок Еля от должности поддержали 204 депутата. Против выступили 85 народных избранников.

Неделю назад в Национальном собрании уже пытались объявить импичмент Юн Сок Елю. Однако голосование провалилось из-за отсутствия кворума, так как мероприятие бойкотировала правящая партия.

Ранее в парламенте обвинили президента в превышении должностных полномочий и попытке насильственного захвата власти.

Напомним, 3 декабря стало известно о введении Юн Сок Елем военного положения. Он объяснил это тем, что такая мера направлена на «искоренение просеверокорейских сил» и защиту свободного конституционного порядка.

После этого парламент проголосовал за отмену военного положения. Тогда Юн Сок Ель выступил с заявлением об отзыве войск и согласился с решением законодательного органа. Военное положение в стране стало самым коротким в истории - оно продлилось шесть часов.

Сейчас корейские правоохранители расследуют ситуацию с введением военного положения. Ранее по делу был арестован бывший министр обороны Южной Кореи. Кроме того, прошли обыски в офисе президента.

#голосование #Южная Корея #импичмент #Парламент #отстранение #Юн Сок Ёль
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