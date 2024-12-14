Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту Юн Сок Елю

Сегодня южнокорейский парламент объявил импичмент президенту республики. Отстранение Юн Сок Еля от должности поддержали 204 депутата. Против выступили 85 народных избранников.

Неделю назад в Национальном собрании уже пытались объявить импичмент Юн Сок Елю. Однако голосование провалилось из-за отсутствия кворума, так как мероприятие бойкотировала правящая партия.

Ранее в парламенте обвинили президента в превышении должностных полномочий и попытке насильственного захвата власти.

Напомним, 3 декабря стало известно о введении Юн Сок Елем военного положения. Он объяснил это тем, что такая мера направлена на «искоренение просеверокорейских сил» и защиту свободного конституционного порядка.

После этого парламент проголосовал за отмену военного положения. Тогда Юн Сок Ель выступил с заявлением об отзыве войск и согласился с решением законодательного органа. Военное положение в стране стало самым коротким в истории - оно продлилось шесть часов.

Сейчас корейские правоохранители расследуют ситуацию с введением военного положения. Ранее по делу был арестован бывший министр обороны Южной Кореи. Кроме того, прошли обыски в офисе президента.