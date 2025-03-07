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Трюдо расплакался на своей последней пресс-конференции

Голосование по выборам нового премьер-министра Канады состоится послезавтра, на пост претендуют четыре человека.
Ян Брацкий 2025-03-07 17:33:44
© Фото: Sean Kilpatrick, Keystone Press Agency, Global Look Press

Уходящий в отставку премьер-министр Канады Джастин Трюдо расплакался на своей последней пресс-конференции. Об этом сообщает газета Daily Mail.

«Я каждый день на этом посту ставил интересы канадцев на первое место и поддерживал их», - сказал политик и заплакал.

Выяснилось, что до слез Трюдо растрогала новая тарифная политика большого соседа - Соединенных Штатов Америки. Ранее Трюдо назвал это торговой войной.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп своим указом ввел 25-процентные импортные пошлины на товары из Канады и Мексики, а также дополнительные 10-процентные тарифы на китайский импорт. Своими действиями Вашингтон пытается защитить национальную экономику. Оттава пригрозила зеркальным ответом.

Трюдо занимал пост главы канадского кабмина 10 лет. В минувшем январе он анонсировал свой уход. Накануне министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что новый премьер появится «очень скоро».

На пост претендуют четыре кандидата. Это бывший глава Центробанка Марк Карни, экс-министр финансов Христя Фриланд, бывший лидер палаты представителей правительства Карина Гулд и бывший член парламента от Монреаля Фрэнк Бейлис.

#Экономика #сша #Канада #Джастин Трюдо #Тарифы #отставка
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