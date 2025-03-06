Глава МИД заявила, что новый премьер Канады появится «очень скоро»

Глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что новый премьер-министр Канады появится «очень скоро», сообщает РИА Новости. Большим вопросом будет экономический план страны, сказала она на конференции по американо-канадским отношениям.

В январе премьер Канады Джастин Трюдо заявил о намерении уйти в отставку после того, как будет избран новый лидер канадских либералов. Трюдо занимал этот пост в течение 10 лет.

Голосование по выбору нового лидера Либеральной партии Канады, который может стать и новым главой правительства, ожидается 9 марта.

На пост претендуют четыре кандидата. Это бывший глава центрального банка Марк Карни, бывший министр финансов Христя Фриланд, бывший лидер палаты представителей правительства Карина Гулд и бывший член парламента от Монреаля Фрэнк Бейлис.

На недавних дебатах претенденты говорили о том, как им противостоять тарифной политике Трампа. Карни считают основным претендентом на смену Трюдо.

Следующий лидер либералов может стать премьер-министром с самым коротким сроком полномочий в истории страны. Все три оппозиционные партии пообещали свергнуть правительство меньшинства либералов через вотум недоверия после возобновления работы парламента 24 марта.