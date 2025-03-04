Трамп пригрозил Канаде увеличением пошлин в случае ответных мер

Власти США незамедлительно увеличат пошлины в отношении канадских товаров в случае введения ею ответных мер на американские тарифы. Об этом предупредил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Пожалуйста, объясните губернатору Канады Трюдо, что когда он вводит ответную пошлину против США, наш ответный тариф немедленно увеличится на такую ​​же сумму!», - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Напомним, Вашингтон объявил о введении анонсированных ранее 25-процентных пошлин на импорт товаров из Канады и Мексики.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал решение Вашингтона объявлением торговой войны Оттаве и пригрозил соразмерным ответом. В частности, Трюдо пообещал ввести пошлины в размере 25% на американские товары на сумму более чем $100 млрд.

Решение Трампа Трюдо назвал глупым и призвал не поступать так с Канадой. Кроме того, ее власти подали иск во Всемирную торговую организацию из-за действий Штатов.