МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп пригрозил Канаде увеличением пошлин в случае ответных мер

Власти Канады пообещали ввести ответные 25-процентные пошлины на американский импорт на сумму более чем $100 млрд.
Ян Брацкий 2025-03-04 21:14:10
© Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP Consolidated News Photos Global Look Press

Власти США незамедлительно увеличат пошлины в отношении канадских товаров в случае введения ею ответных мер на американские тарифы. Об этом предупредил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Пожалуйста, объясните губернатору Канады Трюдо, что когда он вводит ответную пошлину против США, наш ответный тариф немедленно увеличится на такую ​​же сумму!», - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Напомним, Вашингтон объявил о введении анонсированных ранее 25-процентных пошлин на импорт товаров из Канады и Мексики.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал решение Вашингтона объявлением торговой войны Оттаве и пригрозил соразмерным ответом. В частности, Трюдо пообещал ввести пошлины в размере 25% на американские товары на сумму более чем $100 млрд.

Решение Трампа Трюдо назвал глупым и призвал не поступать так с Канадой. Кроме того, ее власти подали иск во Всемирную торговую организацию из-за действий Штатов.

#сша #Трамп #Канада #пошлины #торговля #Трюдо #Импорт
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 