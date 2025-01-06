Премьер-министр Канады Трюдо объявил о решении уйти в отставку

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что уйдет в отставку «как лидер партии, как премьер-министр» после избрания нового лидера Либеральной партии.

Трюдо занимал пост премьера почти 10 лет. В последнее время его активно критиковал Илон Маск - в частности, в связи с миграционной политикой и налогами.

Кроме того, над Трюдо подшучивал избранный президент США Дональд Трамп, угрожая ввести пошлины на канадские товары и предлагая Канаде стать новым штатом.

Трюдо заявил, что попросил руководителя своей Либеральной партии начать процесс выбора нового лидера.

Отставка премьера связана с критическим падением популярности его самого и его партии. Канадский чиновник сообщил AP, что парламент приостановит работу до 24 марта, до выбора нового временного премьера. Пока не ясно, когда пройдут общенациональные выборы.