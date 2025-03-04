Трюдо заявил, что США начали торговую войну с Канадой

Своим решением ввести пошлины в отношении канадский товаров Соединенные Штаты начали торговую войну. С таким заявлением выступил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

«Сегодня США начали торговую войну против Канады», - цитирует РИА Новости слова премьера.

В своем личном обращении к Трампу Трюдо заявил, что очень глупо с его стороны так поступать с Канадой. Кроме того, Трюдо сказал, что Оттава подала иск в ВТО из-за действий Штатов.

Также Канада анонсировала введение ответных пошлин в отношении американских товаров на более чем $100 млрд в ответ на меры США.

О том, что США введут таможенные пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики американский президент Дональд Трамп напомнил накануне. Глава Белого дома добавил, что «это только начало».

Ранее действия администрации 47-го президента Соединенных Штатов вызвали опасения у министра казначейства и финансов Турции Мехмета Шимшека. По его мнению, из-за действий Белого дома предсказуемость и основанная на правилах торговля уходят на второй план.