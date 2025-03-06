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Премьер Нидерландов заявил о планах выделить Киеву 3,5 млрд евро

Эти деньги собираются предоставить Украине в ближайшие годы.
Владимир Рубанов 2025-03-06 02:36:19
© Фото: John Beckmann Keystone Press Agency, Global Look Press

Премьер-министр Дик Схоф заявил, что Нидерланды снова выделят помощь Украине, передает РИА Новости. Она составит 3,5 миллиарда евро.

Схоф сказал, что Нидерланды предоставят эту сумму Киеву в ближайшие годы. По его словам, эта помощь будет иметь «фундаментальное значение».

США приостановили военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев хочет мира, сообщили ранее в Белом доме. Поставки прекратились во вторник.

Транспортные самолеты США, которые занимались перевозкой оружия и техники для Украины, развернулись в воздухе после решения администрации Трампа, сообщил Sky News.

Президент США поручил министру обороны Питу Хегсету остановить поставки оружия, которое уже в Европе, сообщила New York Post.

По данным СМИ, Вашингтон запретил Великобритании делиться американскими разведывательными данными с киевским режимом.

Власти США готовы рассмотреть возможность возобновления военной помощи Киеву, если добьются успеха в переговорах с украинской стороной, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц.

#Украина #сша #помощь #поставки оружия #финансирование #нидерланды #Дик Схоф
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