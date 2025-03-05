Daily Mail: Лондону запретили передавать Киеву американские разведданные

Соединенные Штаты запретили Великобритании делиться американскими разведывательными данными с киевским режимом. В Вашингтоне пригрозили тщательной контролировать распространение информации. Об этом со ссылкой на источники сообщает Daily Mail.

«У партнеров США по разведке, включая Великобританию, были отозваны полномочия на передачу разведданных», - сказал один из собеседников газеты.

Отмечается, что приказ о запрете передавать данные США уже получили разведывательные агентства Соединенного Королевства, Центр правительственной связи Великобритании и министерство обороны страны.

Напомним, ранее стало известно, что Вашингтон приостановил военную помощь Киеву. Это случилось после публичной перепалки в Белом доме между американскими президентом Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Накануне на приостановку помощи отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это наилучшим вкладом в дело мира.

Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил влияние заморозки помощи Соединенных Штатов на поведение Владимира Зеленского.