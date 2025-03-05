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В Белом доме назвали условия для возобновления военной помощи Киеву

Сейчас обсуждается состав команд, место, дата и время для проведения мирных переговоров, уточнили в Белом доме.
Ян Брацкий 2025-03-05 16:24:12
© Фото: CNP, AdMedia, Global Look Press

Власти США готовы рассмотреть возможность возобновления военной помощи киевскому режиму, если добьются успеха в переговорах с украинской стороной. С таким заявлением выступил советник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Я думаю, что, если мы можем добиться успеха в этих переговорах и продвинуться к этим переговорам и фактически представить некоторые меры по укреплению доверия, президент Трамп внимательно рассмотрит прекращение этой паузы», - сказал Уолтц в интервью Fox News.

В Белом доме отметили, что обсуждают с Украиной дату, место и состав команд для возможных переговоров и уверены, что смогут достичь мира по их итогам.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп принял решение приостановить все военные поставки в интересах ВСУ до тех пор, пока глава киевского режима Владимир Зеленский не продемонстрирует приверженность мирным переговорам.

Более того, Вашингтон запретил Великобритании делиться американскими разведданными с Киевом. Штаты пригрозили тщательно контролировать распространение данной информации и уже отозвали у британских партнеров полномочия на их передачу.

В Кремле решение США о приостановке помощи назвали лучшим вкладом в дело мира.

#Украина #сша #Трамп #Зеленский #Белый дом #военная помощь
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