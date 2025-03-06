Откровения Рубио: что стоит за признанием США участия в «прокси-войне»

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конфликт на Украине фактически является прокси-войной против России. Таким образом, Вашингтон впервые на официальном уровне подтвердил, что противостояние в регионе носит не только локальный, но и глобальный характер. Штаты, по сути, признали себя стороной конфликта. На этом фоне Белый дом прекратил поставки оружия на Украину и снабжение ее разведданными.

Госсекретарь США в эфире Fox News одним лишь своим видом сигнализирует американцам о приверженности консерватизму: пепельный крест - символ покаяния и очищения от грехов знаменует начало Великого поста у католиков. В контексте украинского кризиса Рубио подтверждает то, о чем глава российского МИДа Сергей Лавров говорил последние несколько лет.

«Президент Трамп видит это, как затянувшийся и зашедший в тупик конфликт. И, честно говоря, это прокси-война между двумя ядерными державами: между США, помогающей Украине, и Россией. Этому нужно положить конец, ни у кого нет никаких идей или планов, как это сделать», - признался госсекретарь США Марко Рубио.

Про «отсутствие идей и планов» четкая отсылка Рубио к европейским лидерам. По его словам, известный гимн последних трех лет о том, что «помощь Украине будут предоставлять столько, сколько потребуется» - проигрышная стратегия. А проигрывать американцы не желают, и сделали ровно наоборот.

«Совет национальной безопасности сообщили мне о приостановке или пересмотре финансирования Украины. Как вы видели, финансирование приостановлено. Что касается разведывательных данных, то я бы направила вас либо в Совет национальной безопасности, либо в ЦРУ», - сказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Глава ЦРУ Джон Рэтклифф подтверждает то, о чем пишут все ведущие американские СМИ. Вашингтон прекращает обмен разведданными с Киевом, в том числе передачу данных о целях для ракет и снарядов РСЗО и беспилотников большой дальности. Отключить Украину от американских спутников равно отключить задыхающегося от аппарата ИВЛ.

«Президент Трамп попросил сделать паузу в передаче разведданных. Он выступает за мир. У президента большие сомнения, хочет ли Зеленский мира и Трамп сказал: "Давайте сделаем паузу. Я хочу дать им возможность подумать об этом". И вы видели ответ - Зеленский заявил о готовности к миру», - напомнил глава ЦРУ Джон Рэтклифф.

Телеканал NBC сообщает - США могут начать делиться конфиденциальными данными с Россией и сократить разведывательную деятельность против нашей страны. В Овальном кабинете на практике убедились, что слова или заявления Владимира Зеленского меняются ежедневно. Вот и тактика американского президента - тоже меняется.

Издание Politico публикует статью: «В окружении Трампа ведут тайные переговоры с рядом основных политических оппонентов Зеленского: с Юлией Тимошенко и ключевыми союзниками партии Петра Порошенко* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)».

Украинские СМИ новость о переговорах также подтверждают и добавляют, что Тимошенко и Порошенко* против проведения выборов на Украине. В Кремле также анализируют поступающую информацию.

«Много информации со ссылкой на источники, что правда, что ложь разобраться невозможно. Мы внимательно анализируем, но это не повод для оценок и комментариев», - рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Тайные переговоры советники главы Белого дома не комментируют, но не исключают возобновление подачи разведданных Киеву, при условии, если будет с кем вести диалог.

«Я думаю, что если переговоры завершатся успехом, и мы продвинемся в том плане, что у нас будет больше уверенности в намерениях Киева, то тогда президент рассмотрит вопрос возобновления помощи», - пообещал советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц.

То есть Уолтц также подтверждает слова Рубио о «прокси-войне», которую США все еще ведут против России. И в этом весь нюанс американской политики «кнута и пряника». Глава Госдепа призывает ее завершить, советник по нацбезопасности не исключает ее продолжения.

* Петр Порошенко внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.