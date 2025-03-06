Четверо высокопоставленных чиновников из окружения американского лидера Дональда Трампа недавно провели секретные переговоры с политическими оппонентами главы киевского режима Владимира Зеленского. Они обсуждали возможность проведения на Украине срочных президентских выборов. Об этом со ссылкой на источники пишет Politico.

По данным издания, представители команды Дональда Трампа встретились с бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии Петра Порошенко*. Последние позиционируют себя как людей, с которыми легче найти общий язык, чем с Владимиром Зеленским.

Напомним, недавно американский президент заявлял, что на Украине необходимо провести выборы. Рассуждая о перспективах переизбрания Владимира Зеленского, Дональд Трамп подчеркнул, что у того невысокий уровень доверия со стороны избирателей.

Позже на эту же тему высказывался и российский лидер Владимир Путин. По его словам, у Владимира Зеленского нет шансов победить на выборах, так как его рейтинг ровно в два раза меньше, чем у возможного ближайшего политического соперника.

* Петр Порошенко внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.