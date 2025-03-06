Эксперты оценили выход Рубио в телеэфир с пепельным крестом на лбу

Госсекретарь США Марко Рубио вышел в эфир Fox News с пепельным крестом на лбу, который является у католиков символом покаяния и готовности к духовному труду во время поста. «Звезда» поинтересовалась у экспертов о том, что означает такой публичный символизм политика.

По словам священника Римско-католической церкви Святой Екатерины Юрия Дорогина, Рубио без стеснения демонстрирует свою веру и приверженность к христианству и католицизму. Он пояснил, что вчера у католиков была Пепельная среда - начало Великого поста, и, по всей вероятности, Рубио был на службе, где проводится обряд, где либо посыпают голову пеплом, либо чертят крестное знамение на челе. Это древняя католическая традиция, добавил священнослужитель.

«После проповеди все подходят, и при начертании священник говорит либо "Обращайтесь к Евангелию", либо "Помни, что ты прах и в прах возвратишься", то есть напоминание о смерти и о жизни вечной, к которой мы должны стремиться". Главное, чтобы он еще действовал как верующий человек, и в политике тоже. Это символ покаяния», - отметил Дорогин.

Политолог Алексей Кочетков в разговоре со «Звездой» также считает, что рисунок на лбу у Рубио обозначает покаяние. С другой стороны, признается эксперт, шаг демонстративный, потому что непривычно, что человек, занимающий такую должность, выходит в таком образе в эфир.

«Рубио - ревностный католик. Человек этого не стесняется, а нарочито демонстрирует. Все это говорит о том, что в американской власти происходят революционные изменения. И это сигнал для всего мира, о том, что в США правоконсервативная повестка становится официальной», - прокомментировал Кочетков.

С его мнением согласен и еще один опрошенный «Звездой» политолог Юрий Светов. Он убежден, что этот шаг свидетельствует об изменении повестки в США.

«Религия возвращается на то место, которое раньше занимала, отодвигая назад вопросы гендерных извращений, нескольких полов и другие», - отмечает эксперт.

Политологи предположили, что такое появление в телеэфире представителя американской власти говорит о возвращении к традиционным ценностям. Светов отметил, что постепенно в США тенденции меняются, начинают снимать мультфильмы, где в главной роли, например, девочка-христианка. К тому же Рубио является выходцем с Кубы, где католицизм имеет огромное влияние. И для мигрантов, которые перебрались в США, религия - это одна из точек опоры в жизни, добавил Светов. Не исключено, что либералы «отпляшутся» на Рубио за этот шаг, добавил собеседник телеканала.

Напомним, после инаугурации американский президент Дональд Трамп подписал несколько указов о закрытии программ по инклюзивности и разнообразию в федеральных ведомствах, а также о признании в США только двух полов - мужского и женского.