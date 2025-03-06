Современные Наполеоны: как Москва отреагировала на ядерную риторику Макрона

Продолжая настрой французского президента, ЕС собрал экстренный саммит в Брюсселе, где европейские политики попытаются разработать свой план поддержки Украины, при этом им предстоит преодолеть, например, сопротивление Венгрии, которая не намерена участвовать в новых военных тратах.

«Мы хотим мира через силу, поэтому я презентую сегодня лидерам ЕС план перевооружения Европы. Это предоставит государствам-членам €800 млрд инвестиций в оборону. План позволит больше инвестировать в оборону и даст европейским странам возможность больше инвестировать в ВПК Украины или покупать военное оборудование для поставок на Украину», - обозначила одну из центральных тем саммита глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйн.

Накануне Макрон рассказал о готовности отправить на Украину европейские войска. По его словам, Франция опасается повторного начала конфликта после подписания мирного соглашения. Поэтому украинской армии надо оказать долгосрочную поддержку, которая может повлечь развертывание европейских войск, которые «будут там для соблюдения мира, а не для войны», отметил французский лидер.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал наглостью планы коллективного Запада по размещению «миротворческих» подразделений на Украине. Министр подчеркнул, что введение «миротворцев» со стороны ЕС - это продолжение «науськивания» киевского режима на войну против России.

Для России неприемлемо размещение на территории Украины любых вооруженных подразделений европейских государств, добавила Захарова.

Еще 2 марта британский премьер Кир Стармер сообщил, что Лондон и Париж готовят свой план по прекращению огня на Украине, который они позже представят США. Одна из позиций франко-британского плана о том, что необходимо добиться временного прекращения огня в воздухе и в море и нанесения ракетных ударов. А также дать время на размещение миротворческого европейского контингента на Украине.

В своем обращении к нации Макрон выразил свои страхи перед Россией, угрожая открыть «ядерный зонтик». Он заявил, что принял решение начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты ЕС.

Лавров сравнил Макрона с Наполеоном и Гитлером, которые также хотели «завоевать и победить» Россию, но, в отличие от них, в Париже не говорят об этом открыто, а прикрываются защитой Франции и Европы.

Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений и выиграть ее. Но, среди собравшихся на саммите есть и нейтральные страны, например, Австрия. Премьер Венгрии Виктор Орбан не раз просил исключить Украину из повестки плана по перевооружению. Некоторые СМИ на фоне громких заявлений сомневаются, что экономика некоторых стран ЕС сможет потянуть военную помощь Киеву и перевооружение.

Макрон уже ранее обещал выделить Украине «сотни миллиардов евро», несмотря на то, что страна по сути является банкротом с дефицитом бюджета в 6% и внутренним госдолгом на несколько триллионов.