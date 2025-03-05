Макрон назвал Россию угрозой для Франции и Европы

Президент Франции Эммануюль Макрон в своем обращении к нации заявил о начале дискуссии об использовании ядерного оружия Франции для защиты ЕС, сообщил 360.ru. Он подчеркнул, что при этом решение о применении ядерного оружия останется за президентом. Трансляция велась на сайте Елисейского дворца.

Аналогичное заявление Макрон делал год назад. Тогда он сказал, что «ядерное оружие Франции должно стать частью европейской оборонной дискуссии».

Французский президент сказал, что «война на Украине стала мировым конфликтом». Макрон обвинил Россию в «угрозе Франции и Европе». По его словам, Москва представляет опасность в воздухе, в соцсетях и киберпространстве. Он призвал усилить военные возможности для противостояния Москве.

Президент Франции выступил против «хрупкого» прекращения огня на Украине, заявив, что мир не должен быть построен «на отказе от Украины». Он выступил за размещение европейских войск на Украине после подписания мира для его гарантии.

Макрон объявил, что на следующей неделе Франция соберет начальников штабов стран, готовых «гарантировать будущий мир на Украине».

Франция остается единственной ядерной державой в ЕС после выхода Великобритании. Дебаты о выводе американских ядерных боеголовок из Европы активизировались после прихода к власти в США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступили за месяц перемирия на Украине.