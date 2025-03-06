Для России неприемлемо размещение на территории Украины любых вооруженных подразделений европейских государств. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Абсолютно неприемлемо размещение на Украине подразделений вооруженных сил <...> под какими-то еврофлагами», - заявила дипломат.

Ранее глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров назвал наглостью планы Евросоюза по размещению своих «миротворческих» сил на Украине. Министр подчеркнул, что введение «миротворцев» со стороны ЕС - это продолжение «науськивания» киевского режима на войну против России.

О возможном размещении вооруженных контингентов на Украине Европа говорит с прошлого года. Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что коллективный Запад планирует ввести в Киев 100 тысяч «миротворцев» НАТО.

По оценкам спецслужб России, под видом миротворческой деятельности территории Украины оккупируют: северные и центральные области отойдут Великобритании, восточная часть - Германии, западные области рассчитывает взять под свой контроль Польша, черноморское побережье должно достаться Румынии.

Кроме того, Североатлантический альянс обсуждает с западными военно-промышленными компаниями инвестиции Киеву и отправку туда специалистов и необходимого оборудования.