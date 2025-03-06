Макрон призвал начать дискуссию о ядерных силах Франции для «защиты Европы»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет обсуждать со своими союзниками возможность принять страны ЕС под французский «ядерный зонтик» после призыва кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца полагаться в ядерном сдерживании не только на Вашингтон, но и на Париж.

«Отвечая на исторический призыв будущего канцлера Германии, я решил начать стратегическую дискуссию о защите наших союзников в Европе с помощью французских сил сдерживания», - сказал Макрон во время своего обращения к нации.

Он подчеркнул, что все решения о применении ядерного оружия остаются за верховным главнокомандующим - президентом.

Ранее французский лидер заявил, что Россия представляет угрозу для Франции и Европы. По его мнению, Москва представляет опасность в воздухе, в соцсетях и киберпространстве.