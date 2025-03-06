МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Макрон призвал начать дискуссию о ядерных силах Франции для «защиты Европы»

Такое решение Макрон принял после призыва кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца полагаться в ядерном сдерживании не только на Вашингтон, но и Париж.
Виктория Бокий 2025-03-06 00:18:45
© Фото: Pool Keystone Press Agency Globallookpress

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет обсуждать со своими союзниками возможность принять страны ЕС под французский «ядерный зонтик» после призыва кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца полагаться в ядерном сдерживании не только на Вашингтон, но и на Париж.

«Отвечая на исторический призыв будущего канцлера Германии, я решил начать стратегическую дискуссию о защите наших союзников в Европе с помощью французских сил сдерживания», - сказал Макрон во время своего обращения к нации.

Он подчеркнул, что все решения о применении ядерного оружия остаются за верховным главнокомандующим - президентом.

Ранее французский лидер заявил, что Россия представляет угрозу для Франции и Европы. По его мнению, Москва представляет опасность в воздухе, в соцсетях и киберпространстве.

#Франция #Европа #эммануэль макрон #Ядерное сдерживание #ФРГ #Фридрих Мерц
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 