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Лавров назвал Наполеона и Гитлера предшественниками Макрона

Глава МИД РФ также назвал ядерную риторику французского президента угрозой в адрес России.
Елизавета Кондрикова 2025-03-06 13:48:20
© Фото: Telmo Pinto, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Наполеона и Гитлера предшественниками президента Франции Эммануэля Макрона, которые тоже «хотели против России воевать».

По словам высокопоставленного дипломата, отличие заключается в том, что в Париже желание «победить Россию» прикрывают стремлением защитить Францию и Европу. Подобное поведение Макрона Лавров назвал «неизящным».

«Он, видимо, хочет того же самого, но почему-то говорит, что воевать с Россией надо, чтобы она не победила Францию, что Россия создает угрозу Франции и Европе», - сказал министр.

Напомним, Сергей Лавров также указал на ядерную риторику Макрона как угрозу России. Речь идет о предложении Макрона рассмотреть использование французских ядерных сил для защиты Евросоюза. На данный момент Франция является единственной страной в объединении, владеющей ядерным оружием.

#Россия #Франция #Сергей Лавров #эммануэль макрон #МИД РФ
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