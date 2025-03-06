Лавров назвал Наполеона и Гитлера предшественниками Макрона

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Наполеона и Гитлера предшественниками президента Франции Эммануэля Макрона, которые тоже «хотели против России воевать».

По словам высокопоставленного дипломата, отличие заключается в том, что в Париже желание «победить Россию» прикрывают стремлением защитить Францию и Европу. Подобное поведение Макрона Лавров назвал «неизящным».

«Он, видимо, хочет того же самого, но почему-то говорит, что воевать с Россией надо, чтобы она не победила Францию, что Россия создает угрозу Франции и Европе», - сказал министр.

Напомним, Сергей Лавров также указал на ядерную риторику Макрона как угрозу России. Речь идет о предложении Макрона рассмотреть использование французских ядерных сил для защиты Евросоюза. На данный момент Франция является единственной страной в объединении, владеющей ядерным оружием.