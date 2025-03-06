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Песков: слова Макрона создают ощущение, что Франция ищет продолжения войны

Обращение Макрона к нации вряд ли можно воспринимать как речь главы государства, который думает о мире, считают в Кремле.
Тимур Шерзад 2025-03-06 13:06:56
© Фото: Keystone Press Agency, Global Look Press

После выступления Эммануэля Макрона перед нацией создается ощущение, что Франция ищет продолжения войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Заявление французского президента про якобы угрозу со стороны РФ вряд ли можно воспринимать как речь главы государства, который думает о мире, считает представитель Кремля.

«Если почитать выступление Макрона, то такое ощущение, что Франция ищет продолжения войны», - сказал Песков журналистам. 

Он добавил, что Франция заявила о готовности использовать ядерное оружие в деле безопасности. Это, подчеркнул пресс-секретарь президента России, ядерная риторика, претензия на ядерное лидерство в Европе. Что не может не быть очень конфронтационным. 

Ранее Эмманюэль Макрон назвал Россию угрозой для Франции и Европы. Также французский президент сказал, что «война на Украине стала мировым конфликтом».

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров же назвал слова Макрона о ядерном оружии Франции угрозой России. Помимо этого, Лавров сравнил Макрона с Наполеоном и Гитлером, которые также хотели «завоевать и победить» Россию. Всем известно, что с ними стало.

#Россия #Франция #макрон #Песков
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