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Лавров назвал слова Макрона о ядерном оружии Франции угрозой России

Ранее Эммануэль Макрон предложил начать дискуссию об использовании ядерных сил Франции для «защиты Европы».
Елизавета Кондрикова 2025-03-06 12:54:18
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Globallokpress © Видео: ТРК «Звезда»

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ядерную риторику президента Франции Эммануэля Макрона угрозой в адрес России, охарактеризовав его слова как «нервозные».

«Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовится к использованию ядерного оружия против России», - сказал министр.

Лавров сравнил Макрона с Наполеоном и Гитлером, которые также хотели «завоевать и победить» Россию, но, в отличие от них, в Париже не говорят об этом открыто, а прикрываются защитой Франции и Европы.

Министр иностранных дел также прокомментировал стремление французского лидера позвонить президенту России Владимиру Путину, отметив, что у Макрона есть все возможности и ему никто это не запрещает.

«Президент (Владимир Путин. - Прим. ред.) постоянно подчеркивает свою открытость к контактам со всеми своими коллегами», - сказал Лавров.

Напомним, ранее французский лидер предложил начать дискуссию о ядерных силах Франции для «союзников в Европе». Речь идет о попытке Евросоюза перестать полагаться в ядерном сдерживании только на Соединенные Штаты. В Париже отметили, что все решения о ядерном оружии принимаются президентом страны.

#Россия #Франция #Сергей Лавров #ядерное оружие #эммануэль макрон #Ядерное сдерживание #угроза россии
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