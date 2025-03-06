Лавров назвал слова Макрона о ядерном оружии Франции угрозой России

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ядерную риторику президента Франции Эммануэля Макрона угрозой в адрес России, охарактеризовав его слова как «нервозные».

«Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовится к использованию ядерного оружия против России», - сказал министр.

Лавров сравнил Макрона с Наполеоном и Гитлером, которые также хотели «завоевать и победить» Россию, но, в отличие от них, в Париже не говорят об этом открыто, а прикрываются защитой Франции и Европы.

Министр иностранных дел также прокомментировал стремление французского лидера позвонить президенту России Владимиру Путину, отметив, что у Макрона есть все возможности и ему никто это не запрещает.

«Президент (Владимир Путин. - Прим. ред.) постоянно подчеркивает свою открытость к контактам со всеми своими коллегами», - сказал Лавров.

Напомним, ранее французский лидер предложил начать дискуссию о ядерных силах Франции для «союзников в Европе». Речь идет о попытке Евросоюза перестать полагаться в ядерном сдерживании только на Соединенные Штаты. В Париже отметили, что все решения о ядерном оружии принимаются президентом страны.