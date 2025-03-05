Тарифный нокдаун: к чему может привести торговая война США со всем миром

Президент США Дональд Трамп пообещал, что Штаты смогут заработать триллионы долларов на повышении пошлин на товары из Китая, а также еще из некоторых стран. Однако в этой торговой войне Пекин явно не собирается проигрывать. Никакое экономическое давление извне не повлияет на ВВП Китая. Об этом заявили сегодня на всекитайском собрании народных представителей с участием Си Цзиньпина и спрогнозировали показатели роста валового продукта в 5%, как это было в прошлом году.

Такой посыл звучит особенно остро на фоне новой эскалации торговой войны между США и Китаем. Накануне Дональд Трамп объявил о новом повышении тарифов на ввоз китайской продукции в два раза - с 10 до 20%. На это в Поднебесной отреагировали тут же, обложив пошлинами в частности, 15% - пшеницу, 10% - говядину, фрукты, овощи и молочную продукцию.

«Если у США есть другие намерения и они готовы вести тарифную войну, торговую войну или любую другую войну, Китай ответит тем же. Мы призываем США отказаться от своей тактики запугивания и как можно скорее вернуться к диалогу и сотрудничеству», - призвал официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

И если Китай готовится держать удар, то на глобальном рынке такой обмен тарифными бомбардировками может сказаться значительно. Страны начнут искать других партнеров, будет меняться логистика мирового товарооборота, следовательно меняться будут и цены на ресурсы. И это на фоне того, что к фразе торговая война теперь можно добавить слово мировая.

Если ранее активный обмен повышением тарифов на импорт продукции США вели с Китаем, то на прошлой неделе Трамп анонсировал повышение пошлин в торговле с Евросоюзом, а теперь ввел новые пошлины для Канады и Мексики - 25% на все товары, снова припомнив им, сколько Штаты инвестировали в эти страны.

«Если вы не производите свой продукт в Америке, то при администрации Трампа вы будете платить тарифы, а в некоторых случаях - довольно значительные. США платили субсидии - сотни миллионов долларов Канаде и Мексике. Больше Соединенные Штаты этого делать не будут», - предупредил президент США Дональд Трамп.

В Канаде на это отреагировали, как на продолжение попытки аннексировать страну, сделать пятьдесят первым штатом.

«Мы никогда не станем 51-м штатом. Но да, Трамп может нанести ущерб канадской экономике. И он уже начал это делать сегодня утром. Однако президент США быстро узнает, что от этого пострадают люди по обе стороны границы. Американцы потеряют работу, они будут платить больше за продукты, за газ, за автомобили, за дома. Мы всегда добивались наилучших результатов, когда работали вместе», - сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

И тоже пригрозил ответными пошлинами, на что Трамп заявил: "Если ответите, Америка еще увеличит тарифы в два раза". В некоторых регионах Канады реагировать уже начали. В провинции Онтарио ограничили торговлю американским алкоголем и пригрозили более жесткими мерами.

«Если администрация Трампа введет новые тарифы, мы немедленно введем 25-процентную надбавку на экспортируемую нами электроэнергию. Мы без колебаний отключим их электроэнергию», - пообещал премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд.

Повышение тарифов для Мексики Трамп объяснил тем, что это ответ на бездействие страны в деле пресечения контрабанды синтетических наркотиков, в частности фентанила, от которого в Штатах началась эпидемия. Президент Мексики на это парировала и тоже пообещала поднять тарифы в ответ.

«Даже Комиссия по вынесению приговоров США сообщает, что 81,9% лиц, привлеченных к ответственности за незаконный оборот наркотиков, являются гражданами США. С другой стороны, восьмого января этого года Министерство юстиции США признало серьезную проблему незаконного оборота оружия из США в Мексику. 74% мощного оружия, незаконно изъятого в Мексике, поступает из Соединенных Штатов. Каждой стране пора взять на себя обязательства», - предложила президент Мексики Клаудиа Шейнбаум Пардо.

Повышение тарифов для Китая Трамп тоже мотивировал бездействием Поднебесной в деле контроля поставок в США фентанила. Впрочем, это не первая торговая война между Вашингтоном и Пекином. Во время прошлого президентского срока Трамп также повышал тарифы. Тогда причиной этих мер он называл стремление преодолеть торговый дефицит между странами.

«США имеют отрицательное сальдо торгового баланса в настоящее время. И мне кажется, тут скорее Трамп рассчитывает на то, что постепенно производства вернуться в США и он рассчитывает на то, что Китай рассматривается, как главный конкурент Америки. Это единственная страна в мире, которая может бросить экономический вызов США. Поэтому американцы действуют по принципу "Карфаген должен быть разрушен". Другого я пока не вижу», - отметил профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ, ведущий научный сотрудник института Китая и Центральной Азии РАН Сергей Цыплаков.

Китай, возможно, бьет по больному. Здесь всплывает тема редкоземельных металлов. Пекин объявил о вводе ограничений на вывоз из страны некоторых ископаемых, в частности вольфрама. Его в США с 2015 года вообще не добывают. А также висмута, который в Штатах перестали производить в очищенном виде с 97- года. И все же ответ Китая сдержанный. От 10 до 15% на некоторые товары против американских 20% на всю продукцию.

Дело еще и в том, что список продуктов, на которые теперь пошлина повышена, в Пекине тоже определяли, исходя из собственной экономической безопасности - только те товары, которые можно купить в другом месте. Например, сельхозпродукция. И тут снова могут сыграть важную роль партнерские отношения с Россией.

«Сегодня в России программа развития, особенно дальневосточных регионов, подразумевает увеличение и вовлечение в оборот земель на Дальнем Востоке в таких объемах, которые позволят кормить практически всю Юго-Восточную Азию. Мы начинаем расширять наш экспорт на китайский рынок. У нас практически нет лимитов в этом плане, поэтому мы сможем добиться больших результатов», - уверен заместитель председателя общества российско-китайской дружбы, руководитель центра исследований АТР, член РСМД Сергей Санакоев.

Отыграть все в обратную могут юристы. В правовом поле Трамп опирается на закон о чрезвычайных экономических полномочиях, который позволяет странам в случае угрозы национальным интересам воздействовать на оппонентов экономически. Правда ранее такой закон использовался только для введения санкций. И вот пишет Reuters, если дойдет до международных судебных разбирательств, так как закон не проверен на предмет введения импортных пошлин, действие президента США могут быть оспорены.