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Китай анонсировал принятие контрмер в ответ на новые пошлины США

Ранее Дональд Трамп удвоил пошлины на импортные товары из Китая, обвинив Пекин в неэффективной борьбе с наркотрафиком.
Елизавета Кондрикова 2025-03-04 06:35:54
© Фото: Christian Ohde, via www.imago-im, www.imago-images.de, Globallookpress

Власти Китая примут контрмеры в ответ на новые пошлины США «для защиты своих прав и интересов», выразив резкое недовольство подобной политикой Вашингтона. Соответствующее заявление появилось во вторник, 4 марта, на сайте Министерства коммерции КНР.

Сегодня американская сторона ввела 20%-ные пошлины вместо 10%-ных на товары из Китая, обвинив Пекин в неэффективной борьбе с «последствиями кризиса незаконного оборота наркотиков», ранее речь шла о фентаниле.

В ответ на это Минкоммерции в своем заявлении обратило внимание на широкую и глубокую совместную работу КНР и США в этой области.

«Однако США перекладывают ответственность и совершают одну ошибку за другой, вновь повышая пошлины на ввозимую в США китайскую продукцию под предлогом проблемы фентанила», - приводит РИА Новости сообщение китайского ведомства.

В Пекине назвали подобные действия США «актом запугивания».

Напомним, сегодня стало известно о решении американского президента Дональда Трампа удвоить пошлины в отношении импорта из Китая. В документе подчеркивается, что поток запрещенных веществ из этой азиатской страны представляет экстраординарную угрозу для национальной безопасности Соединенных Штатов.

#Китай #сша #наркотрафик #ответные меры #пошлины #министерство коммерции китая
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