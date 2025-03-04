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КНР вводит доппошлины в размере 10-15% на сельхозпродукцию из США

Пекин также подал иск в ВТО в связи с решением Трампа удвоить размер пошлин на китайские товары.
Елизавета Кондрикова 2025-03-04 08:48:16
© Фото: Daphne Kinzler, FLPA, Globallookpress

Китай вводит с 10 марта дополнительные пошлины на сельскохозяйственную продукцию Соединенных Штатов в ответ на подобные меры Вашингтона, сообщили в Минкоммерции КНР. Устанавливаются пошлины в размере 10-15% в зависимости от товара.

Так, 15%-ные пошлины будут действовать в отношении китайской курицы, пшеницы, кукурузы и хлопка, 10%-ные - в отношении свинины, говядины, фруктов, овощей, молочной продукции и некоторых других позиций.

Также Китай добавил 15 американских фирм в перечень экспортного контроля.

Одновременно с этим Пекин подал иск в ВТО в связи с решением Трампа удвоить размер пошлин на китайские товары, которое ранее в Китае назвали «актом запугивания».

Напомним, повышение пошлин американской стороной объяснялось неэффективной борьбой с наркотрафиком из Китая в США. Так, по обвинению Вашингтона, в КНР не приняли «адекватных мер» в этом направлении. В ответ власти азиатской страны пообещали ввести контрмеры.

В Пекине также отметили, что обе страны сотрудничают «широко и глубоко» в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

#Китай #в стране и мире #сша #торговая война #наркотрафик #пошлины #сельхозпродукция
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