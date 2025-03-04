Министр иностранных дел Российский Федерации Сергей Лавров заявил, что нельзя предсказать, как приостановка военной помощи из США повлияет на Владимира Зеленского.

«Я не могу влезть в голову к этому человеку, да он и не человек», - сказал Лавров в эфире Первого канала.

Накануне ночью стало известно о том, что США временно приостановили военную помощь киевскому режиму. Глава Белого дома не видит, чтобы украинская сторона была готова к миру и переговорам.

По оценкам CNN, без поддержки из-за океана ВСУ смогут поддерживать нынешний темп боевых действий в течение нескольких недель, возможно, до начала лета. Наращивание помощи со стороны ЕС не спасет Киев, потому что самое современное вооружение поступает из США.

В Кремле ранее заявили, что приостановка Соединенными Штатами военной помощи киевскому режиму станет наилучшим вкладом в дело мира. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что США являлись главным поставщиком украинского конфликта.