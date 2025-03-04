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Лавров оценил влияние заморозки помощи США на поведение Зеленского

Ранее в Кремле назвали приостановку американской военной помощи киевскому режиму лучшим вкладом в дело мира.
Ян Брацкий 2025-03-04 22:50:33
© Фото: Shatokhina Natalia news.ru Global Look Press

Министр иностранных дел Российский Федерации Сергей Лавров заявил, что нельзя предсказать, как приостановка военной помощи из США повлияет на Владимира Зеленского.

«Я не могу влезть в голову к этому человеку, да он и не человек», - сказал Лавров в эфире Первого канала.

Накануне ночью стало известно о том, что США временно приостановили военную помощь киевскому режиму. Глава Белого дома не видит, чтобы украинская сторона была готова к миру и переговорам.

По оценкам CNN, без поддержки из-за океана ВСУ смогут поддерживать нынешний темп боевых действий в течение нескольких недель, возможно, до начала лета. Наращивание помощи со стороны ЕС не спасет Киев, потому что самое современное вооружение поступает из США.

В Кремле ранее заявили, что приостановка Соединенными Штатами военной помощи киевскому режиму станет наилучшим вкладом в дело мира. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что США являлись главным поставщиком украинского конфликта.

#Украина #сша #Зеленский #Лавров #МИД России #военная помощь
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