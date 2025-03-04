МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

CNN: Украина без помощи США продержится на поле боя только до лета

Ранее в Белом доме заявили, что Зеленский «укусил руку, которая его кормит», вступив в перепалку с Дональдом Трампом.
Елизавета Кондрикова 2025-03-04 09:51:10
© Фото: Presidential Office of Ukraine, Globallookpress

После приостановки американской военной помощи Украина сможет поддерживать нынешний темп боевых действий в течение нескольких недель, возможно, до начала лета, сообщает CNN со ссылкой на европейского чиновника.

Издание отметило, что, несмотря на возможное наращивание помощи со стороны Европы, самое современное - и сложное - вооружение на Украину поступает именно из США.

«Европа не может заполнить пробел в возможностях в одиночку», - пишет CNN.

Ранее сегодня стало известно о решении Вашингтона приостановить помощь Киеву, пока в Белом доме не увидят готовности к переговорам от украинской стороны. По словам пресс-секретаря администрации США, Владимир Зеленский «укусил руку, которая его кормит», когда вступил в перепалку с Трампом.

#Украина #сша #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #военная помощь украине
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 