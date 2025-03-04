CNN: Украина без помощи США продержится на поле боя только до лета

После приостановки американской военной помощи Украина сможет поддерживать нынешний темп боевых действий в течение нескольких недель, возможно, до начала лета, сообщает CNN со ссылкой на европейского чиновника.

Издание отметило, что, несмотря на возможное наращивание помощи со стороны Европы, самое современное - и сложное - вооружение на Украину поступает именно из США.

«Европа не может заполнить пробел в возможностях в одиночку», - пишет CNN.

Ранее сегодня стало известно о решении Вашингтона приостановить помощь Киеву, пока в Белом доме не увидят готовности к переговорам от украинской стороны. По словам пресс-секретаря администрации США, Владимир Зеленский «укусил руку, которая его кормит», когда вступил в перепалку с Трампом.