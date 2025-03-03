МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Орбан: лидеры Европы в Лондоне выбрали войну вместо мира

Премьер-министр Венгрии назвал итоги саммита «плохими, опасными и ошибочными».
Владимир Рубанов 2025-03-03 01:38:45
© Фото: Ricardo Rubio Keystone Press Agency Globallookpress

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры европейских стран во время встречи в Лондоне решили продолжать войну на Украине и подталкивают к этому Киев.

Орбан назвал итоги саммита «плохими, опасными и ошибочными». По его словам, Венгрия остается на стороне мира.

В воскресенье в Лондоне состоялась встреча по Украине. На неё приехали лидеры Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Владимир Зеленский.

Кроме того, во встрече участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте.

В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского. Ожидалось подписание сделки о редкоземельных металлах, но вместо этого произошла перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал Зеленского из Белого дома, а соглашение сорвалось.

После этого несколько официальных лиц в Вашингтоне заявили, что финансирование Украины может быть остановлено.

Из США Зеленский прилетел в Лондон. В ходе поездки стало известно, что Великобритания выдаст Киеву кредит в размере 2,26 миллиарда евро. Обслуживание и погашение кредита будет обеспечиваться за счет будущих доходов, полученных от замороженных активов РФ.

Кроме того, Лондон выделит Украине новый пакет помощи в размере $2 млрд. эти деньги пойдут в том числе на закупку ракет для ПВО.

#Украина #сша #евросоюз #Великобритания #Владимир Зеленский #переговоры #Венгрия #лондон #Виктор Орбан
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 