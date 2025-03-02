Великобритания выдала Украине кредит в размере 2,26 миллиарда евро

Великобритания и Украина подписали соглашение о выдаче Киеву кредита в размере 2,26 миллиарда евро. Как сообщили в украинском министерстве финансов, встреча состоялась в онлайн-формате.

«Министр финансов Украины и канцлер казначейства Великобритании подписали соглашение о предоставлении Украине £2,26 млрд. В церемонии подписания, состоявшейся в онлайн-формате, приняли участие Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер», - говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что эти средства являются частью программы экстренного кредитования Еxtraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Обслуживание и погашение кредита будет обеспечиваться за счет будущих доходов, полученных от замороженных активов РФ.

Финансирование предназначено для закупки оборонных материалов для Украины. Кредит предоставляется на 30 лет, сообщили в минфине.

В конце 2024 года Киев получил первый миллиард долларов от США за счет замороженных активов РФ. Это первый транш из запланированных 20 миллиардов, которые Штаты пообещали передать Украине.